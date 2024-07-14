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Стало известно, когда Сафонов прибудет в расположение «ПСЖ»

14 Июля 2024 • 19:18 Комментировать

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прибудет в расположение клуба 15 июля. Об этом сообщает PSG Report.

Уточняется, что в понедельник 25-летний голкипер вместе с рядом других игроков «ПСЖ» пройдет медицинское обследование, после чего начнется первый тренировочный сбор.

По данным источника, у футболистов, которые участвовали на чемпионате Европы – 2024 и Кубке Америки – 2024, отпуск продлится ровно три недели с момента вылета их команд из турнира.

Напомним, Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» текущим летом и заключил трудовой договор с французским грандом на пять сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Матвей Сафонов
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