Стало известно, когда Сафонов прибудет в расположение «ПСЖ»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прибудет в расположение клуба 15 июля. Об этом сообщает PSG Report.

Уточняется, что в понедельник 25-летний голкипер вместе с рядом других игроков «ПСЖ» пройдет медицинское обследование, после чего начнется первый тренировочный сбор.

По данным источника, у футболистов, которые участвовали на чемпионате Европы – 2024 и Кубке Америки – 2024, отпуск продлится ровно три недели с момента вылета их команд из турнира.

Напомним, Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» текущим летом и заключил трудовой договор с французским грандом на пять сезонов.