​Эвра «присядет» на 12 месяцев - но пока условно

Бывший французский защитник Патрис Эвра осуждён в своей условно родной Франции, причина - уклонение от уплаты алиментов на общую сумму в 900 тысяч евро, сообщает французское издание L'Equipe. Тяжба по этому поводу тянулась давно, но 9 июля суд города Нантер принял решение. Эвра осуждён на 12 месяцев - но условно и с отсрочкой исполнения приговора.

Напомним, что в большинстве европейских стран наказания сроком до двух лет возможно отбыть при помощи внесения соответствующей оплаты - иными словами, заменить отсидку деньгами. Поэтому увидеть Эвра в темнице сырой нам вряд ли доведётся.