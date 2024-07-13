«ПСЖ» выбрал нового полузащитника

Атакующий полузащитник «Ренна» Дезире Дуэ находится в сфере интересов другого французского клуба – «ПСЖ». Об этом рапортуют журналисты RMC Sport.

По данным источника, столичный клуб обозначил этого игрока одной из главных целей на текущее трансферное окно. Конкурентом парижан в борьбе за полузащитника является мюнхенская «Бавария».

Дезире находится в системе «Ренна» с 2021 года. В минувшем сезоне Дуэ принял участие 43 поединках за клуб, отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Напомним, что в прошлом сезоне парижский гранд в очередной раз стал чемпионом Лиги 1.