Названа сумма, которую «Монако» заплатит за грузинского нападающего

Грузинский форвард «Меца» Жорж Микаутадзе продолжит карьеру в другом клубе.

Как передаёт на своих страницах журналист и инсайдер Фабрицио Романо, 23-форвард, который стал одним из главных героев своей национальной команды на Евро-2024, перейдёт в «Монако». Отмечается, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Романо уточнил, что все формальности улажены и сделка точно состоится.

В прошлом сезоне форвард провёл 32 матч за «Мец» во всех турнирах, 14 раз поразил ворота соперников и сделал четыре ассиста на партнёров. На Евро-2024 он провёл четыре матча и забил три гола.