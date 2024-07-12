Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть Европу в текущее трансферное окно.

В прошлом месяце в СМИ появлялась информация об интересе к габонцу со стороны «Аль-Шабаба», но сделка так и не состоялась. Как сообщает журналист Санти Ауна, теперь на 35-летнего игрока претендует другой саудовский клуб – «Аль-Кадисия». Именно туда недавно перебрался экс-капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес. По данным источника, трансфер форварда может быть оформлен уже в ближайшее время.

В прошедшем сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг отметился 30 голами и 11 результативными передачами в 51 матче за «Марсель». Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 5 млн евро.