Абаев: Сафонову будет очень сложно конкурировать с Доннаруммой

Экс-футболист «Краснодара» Илья Абаев прокомментировал трансфер вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Напомним, текущим летом 25-летний голкипер перебрался из стана «быков» в парижский клуб.

«Потянет ли он конкуренцию с Доннаруммой? Будем сильно болеть и переживать за Матвея, но будет очень‑очень сложно», — приводит слова Абаева Metaratings.

Сафонов заключил пятилетний трудовой договор с «ПСЖ». По данным СМИ, покупка россиянина обошлась французскому гранду в 20 миллионов евро.

Первый матч нового сезона «ПСЖ» проведет 8 августа. Соперником команды Луиса Энрике в матче за Суперкубок Франции станет «Монако».