«ПСЖ» рискует потерять важного игрока

Центральный защитник сборной Бразилии и «ПСЖ» Маркиньос может покинуть Европу и переехать в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Согласно данным источника, в подписании 30-летнего футболиста заинтересован неназванный саудовский клуб. Трансферная стоимость Маркиньоса оценивается в 50 миллионов евро. Трудовое соглашение защитника с парижанами рассчитано до середины 2028 года.

В прошедшем сезоне бразильский футболист принял участие в 36 поединках парижского гранда. На счету защитника две результативные передачи.