Грузинский форвард «Меца» Жорж Микаутадзе продолжит карьеру в «Монако». Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, сейчас стороны согласовывают последние детали сделки. При этом отмечается, что переход Микаутадзе в «Монако» уже неизбежен.

Романо добавил, что закрытие трансфера ожидается в ближайшее время.

В прошлом сезоне 23-летний Микаутадзе появился на поле в 31 матче с учетом всех турниров, забил 14 мячей и записал в свой актив четыре голевые передачи.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет 15 миллионов евро.