Бывший игрок казанского «Рубина» и волгоградского «Ротора» Зурико Давиташвили перебрался в клуб французской Лиги 1 – «Сент-Этьен». Новостью об этом официально делится пресс-служба команды. Вингер сборной Грузии подписал долгосрочный контракт с новой командой длительностью в четыре года.

Предыдущим клубом Зурико был «Бордо», сейчас он выступает во втором дивизионе Франции. В сезоне грузинский игрок атаки оформил восемь голов и девять голевых передач.

Напомним, что «Сент-Этьен» по итогу стыковых матчей с «Мецем» заслужил право снова играть в высшем дивизионе французского футбола в сезоне грядущем.