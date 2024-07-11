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Чемпионат Франции. Лига 1

Давиташвили стал игроком «Сент-Этьена» официально

11 Июля 2024 • 19:47 Комментировать

Бывший игрок казанского «Рубина» и волгоградского «Ротора» Зурико Давиташвили перебрался в клуб французской Лиги 1 – «Сент-Этьен». Новостью об этом официально делится пресс-служба команды. Вингер сборной Грузии подписал долгосрочный контракт с новой командой длительностью в четыре года.

Предыдущим клубом Зурико был «Бордо», сейчас он выступает во втором дивизионе Франции. В сезоне грузинский игрок атаки оформил восемь голов и девять голевых передач.

Напомним, что «Сент-Этьен» по итогу стыковых матчей с «Мецем» заслужил право снова играть в высшем дивизионе французского футбола в сезоне грядущем.

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Евро-Футбол.Ру,
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