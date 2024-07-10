«ПСЖ» сделал крупное предложение по полузащитнику – 90 млн евро + игрок

«ПСЖ» работает над усилением своего состава в летнее трансферное окно. Гранд Лиги 1 хотел бы подписать талантливого полузащитника Жоау Невеша из «Бенфики». Как сообщает португальский CNN, парижане сделали лиссабонцам крупное предложение – 90 миллионов евро + одного своего игрока.

Жоау Невешу 19 лет, и в Португалии уже давно отмечают талант этого футболиста. Ранее в прессе много писали об интересе к Невешу со стороны английского «Манчестер Юнайтед».

За первую команду «Бенфики» Жоау Невеш провёл 75 официальных матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевых паса на партнёров.