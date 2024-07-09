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«Позор»: Мэр Марселя просит клуб не покупать Гринвуда

09 Июля 2024 • 21:57 Комментировать

Бенуа Паян, мэр города Марсель, выступил против трансфера в местный «Олимпик» нападающего Мэйсона Гринвуда. Форвард несколько лет назад запятнал свою репутацию историей с обвинениями в насилии. Правда, спустя год обвинения были сняты.

«Поведение Гринвуда неприемлемо. Он ударил девушку, я видел кадры, которые меня глубоко потрясли. Бить женщин не подобает мужчине. Я считаю, что Гринвуду нет места в нашей команде.

Ценности Марселя и ценности «Олимпика» другие. Я попрошу президента клуба не брать Гринвуда. Я не хочу, чтобы наш клуб был опозорен тем, что в нём играет тот, кто избил девушку. Это неприемлемо», - цитирует чиновника RMC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Мэйсон Гринвуд Бенуа Паян ещё теги
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