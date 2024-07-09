Кафанов: «Сафонов составит конкуренцию Доннарумме в «ПСЖ»

Тренер голкиперов сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о конкуренции между Матвеем Сафоновым и Джанлуиджи Доннаруммой во французском «ПСЖ».
«Доннарумма свою планку держит. Но я верю, что Матвей сможет составить ему конкуренцию. Не сомневаюсь, что Сафонов готов побороться за место в составе «ПСЖ» и психологически, и по уровню мастерства», - приводит слова специалиста «Чемпионат».
Напомним, что российский вратарь пополнил ряды парижского топ-клуба в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 20 миллионов евро. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2029 года.
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