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Чемпионат Франции. Лига 1

Кафанов: «Сафонов составит конкуренцию Доннарумме в «ПСЖ»

09 Июля 2024 • 08:49 Комментировать

Тренер голкиперов сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о конкуренции между Матвеем Сафоновым и Джанлуиджи Доннаруммой во французском «ПСЖ».

«Доннарумма свою планку держит. Но я верю, что Матвей сможет составить ему конкуренцию. Не сомневаюсь, что Сафонов готов побороться за место в составе «ПСЖ» и психологически, и по уровню мастерства», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что российский вратарь пополнил ряды парижского топ-клуба в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 20 миллионов евро. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2029 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Виталий Кафанов Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов ещё теги
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