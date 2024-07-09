Кафанов: «Сафонов составит конкуренцию Доннарумме в «ПСЖ»

«Доннарумма свою планку держит. Но я верю, что Матвей сможет составить ему конкуренцию. Не сомневаюсь, что Сафонов готов побороться за место в составе «ПСЖ» и психологически, и по уровню мастерства», - приводит слова специалиста «Чемпионат».