​Де Дзерби готов бросить перчатку «ПСЖ»

Новый наставник марсельского «Олимпика» Роберто де Дзерби вынашивает амбициозные планы на предстоящий сезон - он надеется, что его новая команда сможет бросить вызов гегемону французского футбола, «ПСЖ».

- В Марселе «Олимпик» считают самым главным клубом страны, но нам надо справиться с «ПСЖ». Я говорю игрокам - мы должны подарить радость нашим фанам. Я постараюсь вернуть клуб в европейские турниры, - цитирует слова де Дзерби derbyderbyderby.it.

Напомним, что «Марсель» - единственный французский клуб, выигрывавший Лигу чемпионов, это случилось в 1993 году, правда, потом клуб задним числом лишили этой победы.