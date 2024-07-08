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Сафонов хочет снизить алименты до 300 тысяч рублей

08 Июля 2024 • 10:54 Комментировать (1)

Голкипер сборной России и французского «ПСЖ» Матвей Сафонов хочет пересчета долга по алиментам. Об этом рапортует телеграм-канал Baza.

Согласно информации источника, 25-летний вратарь просит суд снизить сумму с 25% от заработка до 300 тысяч рублей. В «Краснодаре» Сафонов получал порядка 12 миллионов рублей в месяц. Представители экс-супруги футболиста не согласны с такой позицией и заявляют, что ребенку нужно больше денег.

О переходе Матвея в парижский гранд было объявлено 14 июня. Сафонов заключил с «ПСЖ» трудовое соглашение на пять лет. Трансфер игрока обошелся французам в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Матвей Сафонов
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Комментарии (1) Все комментарии
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One Live
08 Июля 2024 в 10:59
Если бы ребенку! Мамашке на сладкую жизнь!
Но Сафонову надо просто счет открыть на ребенка и класть туда деньги, которыми тот сможет распоряжаться после 18 лет!
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