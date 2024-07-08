Коло-Муани: «Нужно поскорее забыть мой первый сезон в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Рандаль Коло-Муани ответил на вопрос о своей неудаче в прошедшем сезоне.

Француз был приобретён парижским грандом у франкфуртского «Айнтрахта» за 95 млн евро прошлым летом, но не оправдал ожиданий. Форвард далеко не всегда проходил в стартовый состав команды Луиса Энрике.

«Я уже говорил о том, что мне лучше поскорее забыть о сезоне-2023/24. Однако, думаю, восемь забитых голов – это не так уж разочаровывающе. Это провальный показатель лишь по сравнению с моим последним сезоном в «Айнтрахте», – цитирует PSG Report 25-летнего футболиста.

9 июля Рандаль Коло-Муани в составе сборной Франции может стать финалистом Евро-2024 – для этого потребуется обыграть Испанию.