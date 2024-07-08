Герой Евро-2024 Фабиан Руис высказался о возможном уходе из «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Испании Фабиан Руис ответил на вопрос о возможной смене клуба.

28-летний футболист играет не самую видную роль в «ПСЖ», в связи с чем в СМИ регулярно появляются известия о вероятном уходе хавбека. Впечатляющая игра Руиса на Евро-2024 усиливает ажиотаж прессы вокруг его персоны.

«Вы хотите, чтобы я ушел из «ПСЖ»? Я знаю, моё имя всплывает в слухах каждое трансферное окно, но я счастлив в Париже, у меня остаётся три года по контракту, и мне ещё предстоит многого достичь в моём нынешнем клубе», – приводит журналист Бенжамен Куаре слова игрока.

9 июля сборная Испании с Фабианом Руисом сыграет в полуфинале чемпионата Европы против Франции.