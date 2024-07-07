Гладилин отреагировал на слова Аршавина о сравнении с Головиным

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о словах Андрея Аршавина, который оценил себя выше полузащитника «Монако» Александра Головина.

По мнению Гладилина, это два разных футболиста, ведь Аршавин был более атакующим игроком.

— В принципе, это его личное мнение. Они оба хорошие футболисты, кто-то сильней в одном, кто-то в другом. Но все равно оно имеет место быть, — цитирует Гладилина Vprognoze.

Напомним, Аршавин завершил профессиональную карьеру почти шесть лет назад, а для Головина предстоящий сезон в «Монако» станет уже седьмым подряд.

Действующий контракт 28-летнего Головина с монегасками рассчитан до 2026 года.

Аршавин объяснил, в чём он превосходит Головина