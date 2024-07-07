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Чемпионат Франции. Лига 1

Аршавин объяснил, в чём он превосходит Головина

07 Июля 2024 • 20:20 Комментировать

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, считает ли он себя сильнее хавбека «Монако» Александра Головина.

— Конечно. В мышлении и быстроте принятия решений его превосхожу, — цитирует Аршавина «Советский спорт».

Напомним, Аршавин завершил карьеру футболиста в 2018 году. Последним клубом в его карьере стал казахстанский «Кайрат».

Что касается Головина, то 28-летний полузащитник на протяжении последних шести лет выступает за французский «Монако». В прошедшем розыгрыше чемпионата Франции игрок появился на поле в 25 встречах, забил шесть мячей и записал на свой счет шесть ассистов.

Стоит сказать, что по итогам сезона Головин был признан лучшим футболистом «Монако».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Андрей Аршавин Александр Головин ещё теги
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