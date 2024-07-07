Дьяков: «Сафонов в «ПСЖ» — это проект на перспективу»

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал переход вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Если возвращаться к Сафонову, то он заслужил такой контракт своей игрой. Но все-таки, на мой взгляд, Сафонов в «ПСЖ» — это проект на перспективу, а не на сегодняшний день, — приводит слова Дьякова Legalbet.

Напомним, в середине июня «ПСЖ» официально объявил о трансфере 25-летнего Сафонова из «Краснодара». По данным СМИ, сумма сделки составила 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Сафонов появился на поле в 30 матчах Российской премьер-лиги, пропустил 27 голов и 11 раз смог сохранить свои ворота на замке.