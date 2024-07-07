Наумов считает, что Головин готов стать капитаном «Монако»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов ответил на вопрос о том, готов ли полузащитник «Монако» Александр Головин стать новым капитаном команды.

«Головин готов стать капитаном «Монако». У Александра есть лидерские качества», — заявил Кузьмичёв «РБ Спорту».

По мнению специалиста, Головину комфортно в «Монако», но если он хочет прогрессировать, то можно перейти в более статусный клуб.

6 июля «Монако» провел товарищеский матч против «Серветта», в котором проиграл со счетом 0:1. Головин вывел свою команду на поле с капитанской повязкой, отыграл один тайм, но результативными действиями не отметился.