Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 - 6 июля
Англия
1
Швейцария
1
1/4 - 6 июля
Нидерланды
2
Турция
1
1/2 - 9 июля
Испания
Франция
1/2 - 10 июля
Нидерланды
Англия
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» выбрал усиление в атаку после ухода Мбаппе

07 Июля 2024 • 09:25 Комментировать

Боссы столичного «ПСЖ» планируют подписать нового игрока в атаку. Как сообщается на страницах портала Todofichajes, в поле зрения парижского гранда находится 20-летний вингер «Лиона» Райан Шерки.

Атакующий полузащитник выступает за «ткачей» с января 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между Шерки и «Лионом» рассчитан до конца июня 2025-го. Трансферная стоимость Райана оценивается в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Франции полузащитник поучаствовал в 33 встречах. Шерки записал на свой счет один забитый мяч и шесть результативных передач.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лион ПСЖ Райан Шерки трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Португалия - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Сестра Роналду обратилась к Мбаппе после поражения Португалии Мбаппе высказался о Роналду перед четвертьфиналом Евро-2024 В УЕФА объяснили, почему арбитр правильно не назначил пенальти в ситуации с рукой Кукурельи на Евро-2024 Нагельсманн высказался после вылета Германии с Евро-2024 У Пепе спросили, что ему сказал Роналду после вылета Португалии Криштиану Роналду может больше не сыграть на Евро - названа причина Тренер Франции Дешам рассказал, что думает о Криштиану Роналду
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса Три главные причины, почему сборная Италии опозорилась на Евро-2024
Спортивные новости
Медведев справился со Штруффом и пробился в четвёртый круг Уимблдона Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Июля
09:25 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» выбрал усиление в атаку после ухода Мбаппе
00:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» опережает «ПСЖ» в борьбе за французского вингера
00:44 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Было очень трудно расставаться с «Брайтоном»
06 Июля
21:30 · Франция. Лига 1
Сёмин считает, что Головину нет смысла уходить из «Монако»
18:43 · Франция. Лига 1
«Монако» близок к подписанию грузина, блеснувшего на Евро-2024
16:24 · Испания. Ла Лига
«Захарян пока и близко не на уровне Головина» — Борис Игнатьев
14:03 · Франция. Лига 1
Дасаев: «У Сафонова есть силы переиграть Доннарумму»
05 Июля
19:29 · Италия. Серия А
«Наполи» предлагает Хвиче большие деньги – названа сумма
18:22 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готовит второе предложение по экс-игроку «Барселоны» слухи
12:22 · Испания. Ла Лига
Винисиус перешёл в «Лион» за 8 миллионов евро официально
09:37 · Франция. Лига 1
​Итан Мбаппе выбрал свой номер в «Лилле»
05:08 · Англия. Чемпионшип
«ПСЖ» нацелился сразу на двух нидерландских игроков
03:43 · Германия. Бундеслига
Романо прокомментировал возможный переход Киммиха в «ПСЖ»
01:03 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» продаст Маркиньоса, если получит выгодное предложение
00:24 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» может перехватить перспективного француза у «ПСЖ»
04 Июля
21:06 · Франция. Лига 1
Мбаппе отреагировал на переход своего брата в «Лилль»
19:59 · Франция. Лига 1
Мбаппе ушёл из «ПСЖ» в «Лилль» официально
16:35 · Нидерланды. Эредивизие
На Седрика Соареша есть минимум шесть претендентов слухи
15:31 · Франция. Лига 1
Ндомбеле выбрал себе новый клуб
14:15 · Франция. Лига 1
Маркиньос стал главной трансферной целью клуба из Саудовской Аравии
13:38 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» решил купить звезду «Баварии»
13:11 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет дать 10-й номер полузащитнику «ПСЖ»
11:58 · Франция. Лига 1
Натхо считает, что Головин может заиграть в топ-клубах АПЛ и Ла Лиги
09:55 · Италия. Серия А
Клуб Фабрегаса подписывает нового вратаря перед сезоном в Серии А
02:07 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» представил вторую футболку с дизайном а-ля Эйфелева башня
Все новости
Рекомендуем