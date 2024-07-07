«ПСЖ» выбрал усиление в атаку после ухода Мбаппе

Боссы столичного «ПСЖ» планируют подписать нового игрока в атаку. Как сообщается на страницах портала Todofichajes, в поле зрения парижского гранда находится 20-летний вингер «Лиона» Райан Шерки.

Атакующий полузащитник выступает за «ткачей» с января 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между Шерки и «Лионом» рассчитан до конца июня 2025-го. Трансферная стоимость Райана оценивается в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Франции полузащитник поучаствовал в 33 встречах. Шерки записал на свой счет один забитый мяч и шесть результативных передач.