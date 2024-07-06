Сёмин считает, что Головину нет смысла уходить из «Монако»

Юрий Сёмин, бывший рулевой столичного «Локомотива», дал свой комментарий о возможном уходе Александра Головина из «Монако».

По словам тренера, футболисту нет смысла покидать стан монегасков.

- Головин в «Монако» на своём месте. У него пошла там игра, в него верят. Не вижу смысла говорить об уходе в другую команду, - передаёт слова экс-наставника «Локомотива» «РБ Спорт».

Напомним, Головин пополнил состав «Монако» в 2018 году, до этого он выступал за московский ЦСКА. В прошлом сезоне полузащитник 27 раз выходил на поле, записал на свой счёт шесть мячей и шесть ассистов на партнёров.

«Монако» в прошлом сезоне расположился на второй позиции в таблице и пробился в Лигу чемпионов.