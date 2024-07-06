Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 - 5 июля
Испания
2
Германия
1
1/4 - 5 июля
Португалия
0
Франция
0
1/4 - 6 июля
Англия
0
Швейцария
0
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
1/2 - 9 июля
Испания
Франция
Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» близок к подписанию грузина, блеснувшего на Евро-2024

06 Июля 2024 • 18:43 Комментировать

Нападающий Жорж Микаутадзе блеснул на чемпионате Европы, забив три гола за сборную Грузии. «Мец» недавно объявил о выкупе 23-летнего форварда у «Аякса» за 13 миллионов евро. Клуб воспользовался опцией после истечения срока аренды. Впрочем, судя по всему, Микаутадзе в «Меце» не задержится и пойдёт на повышение.

Как сообщает Foot Mercato, Микаутадзе в ближайшее время должен перейти в «Монако». Изначально грузин хотел перейти в «Ланс», но монегаски увеличили предложение.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Жоржа Микаутадзе в 15 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Монако Ланс Мец трансферы футбола - лето 2024 Жорж Микаутадзе ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Португалия - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Мбаппе высказался о Роналду перед четвертьфиналом Евро-2024 Мостовой назвал победителя матча Испания - Германия на Евро Аршавин - о нападающем с Евро-2024: «Это Ибрагимович помноженный на Криштиану Роналду» Криштиану Роналду может больше не сыграть на Евро - названа причина Неймар сделал выбор между Роналду и Месси В сборной Германии ввели запрет перед матчем с Испанией Нагельсманн высказался после вылета Германии с Евро-2024 В «Спартак» вернулся нападающий из Барселоны
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса
Спортивные новости
Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Июля
18:43 · Франция. Лига 1
«Монако» близок к подписанию грузина, блеснувшего на Евро-2024
16:24 · Испания. Ла Лига
«Захарян пока и близко не на уровне Головина» — Борис Игнатьев
14:03 · Франция. Лига 1
Дасаев: «У Сафонова есть силы переиграть Доннарумму»
05 Июля
19:29 · Италия. Серия А
«Наполи» предлагает Хвиче большие деньги – названа сумма
18:22 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готовит второе предложение по экс-игроку «Барселоны» слухи
12:22 · Испания. Ла Лига
Винисиус перешёл в «Лион» за 8 миллионов евро официально
09:37 · Франция. Лига 1
​Итан Мбаппе выбрал свой номер в «Лилле»
05:08 · Англия. Чемпионшип
«ПСЖ» нацелился сразу на двух нидерландских игроков
03:43 · Германия. Бундеслига
Романо прокомментировал возможный переход Киммиха в «ПСЖ»
01:03 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» продаст Маркиньоса, если получит выгодное предложение
00:24 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» может перехватить перспективного француза у «ПСЖ»
04 Июля
21:06 · Франция. Лига 1
Мбаппе отреагировал на переход своего брата в «Лилль»
19:59 · Франция. Лига 1
Мбаппе ушёл из «ПСЖ» в «Лилль» официально
16:35 · Нидерланды. Эредивизие
На Седрика Соареша есть минимум шесть претендентов слухи
15:31 · Франция. Лига 1
Ндомбеле выбрал себе новый клуб
14:15 · Франция. Лига 1
Маркиньос стал главной трансферной целью клуба из Саудовской Аравии
13:38 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» решил купить звезду «Баварии»
13:11 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет дать 10-й номер полузащитнику «ПСЖ»
11:58 · Франция. Лига 1
Натхо считает, что Головин может заиграть в топ-клубах АПЛ и Ла Лиги
09:55 · Италия. Серия А
Клуб Фабрегаса подписывает нового вратаря перед сезоном в Серии А
02:07 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» представил вторую футболку с дизайном а-ля Эйфелева башня
00:30 · Испания. Ла Лига
Йоро вынуждает «Лилль» продать его в «Реал»
03 Июля
23:19 · Италия. Серия А
«Наполи» отказывается вести переговоры с «ПСЖ» по Кварацхелии
13:26 · Франция. Лига 1
Сафонов уже в «ПСЖ»
13:04 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт отказал «ПСЖ», его приоритет – английский топ-клуб
Все новости
Рекомендуем