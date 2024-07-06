«Монако» близок к подписанию грузина, блеснувшего на Евро-2024

Нападающий Жорж Микаутадзе блеснул на чемпионате Европы, забив три гола за сборную Грузии. «Мец» недавно объявил о выкупе 23-летнего форварда у «Аякса» за 13 миллионов евро. Клуб воспользовался опцией после истечения срока аренды. Впрочем, судя по всему, Микаутадзе в «Меце» не задержится и пойдёт на повышение.

Как сообщает Foot Mercato, Микаутадзе в ближайшее время должен перейти в «Монако». Изначально грузин хотел перейти в «Ланс», но монегаски увеличили предложение.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Жоржа Микаутадзе в 15 миллионов евро.