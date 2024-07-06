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Чемпионат Франции. Лига 1

Дасаев: «У Сафонова есть силы переиграть Доннарумму»

06 Июля 2024 • 14:03 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался о перспективах Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Напомним, этим летом Сафонов перешёл в парижский клуб, где ему предстоит конкурировать с вратарём сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой.

Дасаев назвал Доннарумму одним из лучших игроков проходящего сейчас чемпионата Европы, отметив при этом, что Сафонов способен конкурировать с итальянским голкипером.  

«Доннарумма доказывал и доказывает ещё, а Матвею надо подтверждать. Желаю удачи, у Сафонова есть силы переиграть его», — приводит слова Дасаева Metaratings.

Отметим, что за 25-летнего Сафонова «ПСЖ», являющийся действующим чемпионом Франции и полуфиналистом последнего розыгрыша Лиги чемпионов, заплатил 20 миллионов евро. В такую же сумму оценивает игрока сборной России авторитетный портал Transfermarkt.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ринат Дасаев Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов ещё теги

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