Дасаев: «У Сафонова есть силы переиграть Доннарумму»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался о перспективах Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Напомним, этим летом Сафонов перешёл в парижский клуб, где ему предстоит конкурировать с вратарём сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой.

Дасаев назвал Доннарумму одним из лучших игроков проходящего сейчас чемпионата Европы, отметив при этом, что Сафонов способен конкурировать с итальянским голкипером.

«Доннарумма доказывал и доказывает ещё, а Матвею надо подтверждать. Желаю удачи, у Сафонова есть силы переиграть его», — приводит слова Дасаева Metaratings.

Отметим, что за 25-летнего Сафонова «ПСЖ», являющийся действующим чемпионом Франции и полуфиналистом последнего розыгрыша Лиги чемпионов, заплатил 20 миллионов евро. В такую же сумму оценивает игрока сборной России авторитетный портал Transfermarkt.