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Чемпионат Франции. Лига 1

​Итан Мбаппе выбрал свой номер в «Лилле»

05 Июля 2024 • 09:37 Комментировать

Французский «Лилль» подписал трёхлетний контракт с «Лиллем» - он считает, что в этом клубе он будет чаще появляться на поле, ведь за «ПСЖ» он провёл всего лишь пять матчей. Выступать в своём новом клубе Мбаппе будет под 29-м номером - он выбрал его ещё до презентации.

- Я очень счастлив оказаться тут. Мне не терпится поскорее приступить к работе, познакомиться с моими новыми коллегами по команде и с клубным персоналом, - заявил Итан, слова которого цитирует пресс-служба «Лилля».

Напомним, что французский чемпионат стартует в этом году необычайно поздно - лишь во второй половине августа.


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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Итан Мбаппе
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