Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 2 июля
Румыния
0
Нидерланды
3
1/8 - 2 июля
Австрия
1
Турция
2
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» продаст Маркиньоса, если получит выгодное предложение

05 Июля 2024 • 01:03 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

Центральный защитник «ПСЖ» Маркиньос может перебраться в «Аль-Иттихад».

Информация об интересе саудовского клуба к капитану парижан появилась в четверг. По данным журналиста Бена Джейкобса, «ПСЖ» предпочитает сохранить бразильца, поскольку тому по-прежнему отводится важная роль в команде. При этом, как утверждает источник, гранд Лиги 1 всё-таки допускает продажу 30-летнего игрока – сделка вполне может состояться, если поступит выгодное трансферное предложение.

В мае прошлого года Маркиньос заключил с «ПСЖ» новый контракт, рассчитанный до 2028 года. Стоимость футболиста, по версии портала Transfermarkt, составляет 50 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос трансферы футбола - лето 2024 Аль-Иттихад Джидда ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Июля
00:24
«Боруссия» может перехватить перспективного француза у «ПСЖ»
03 Июля
23:19
«Наполи» отказывается вести переговоры с «ПСЖ» по Кварацхелии
02 Июля
00:31
«Бавария» договорилась с игроком, оценённым в 80 млн евро
30 Июня
22:29
«Бавария» не ведёт борьбу за Угарте, главный претендент на игрока – топ-клуб АПЛ
29 Июня
06:59
«ПСЖ» готов заплатить рекордные 250 млн евро за игрока «Барселоны» 2
05:20
«ПСЖ» претендует на дорогостоящего игрока сборной Бельгии
03:45
«ПСЖ» продаст Угарте только по «правильной» цене
02:17
Деку: «Неймар решил покинуть «Барселону» из-за руководства клуба»
00:19
Романо: «Угарте готов перейти в «Манчестер Юнайтед», переговоры продолжаются»
28 Июня
05:59
В «ПСЖ» раздражены ситуацией с Кварацхелией
05:31
«Бавария» – ещё один претендент на Угарте
02:05
Игрок «ПСЖ» стал приоритетной целью «Манчестер Юнайтед»
27 Июня
06:21
«ПСЖ» интересен игрок «Ювентуса»
26 Июня
01:59
Хави Симонс выбрал между «Баварией» и «РБ Лейпцигом»
01:28
В «ПСЖ» приняли решение по Доннарумме
24 Июня
23:11
Два гранда АПЛ поспорят с «ПСЖ» за игрока сборной Нидерландов
22:35
Вингер «Баварии» ведёт переговоры с «ПСЖ»
22 Июня
22:34
Хави Симонс сообщил «ПСЖ» о намерении уйти
05:08
Потенциальный новичок «Реала» Йоро сравнил Ямаля и Гюлера
05:00
«ПСЖ» может избавиться от звёздного защитника
04:41
Аль-Хелаифи лично попробует убедить Йоро перейти в «ПСЖ» вместо «Реала»
04:00
Хави Симонс ответил на вопрос о будущем
21 Июня
21:57
Стало известно, какую сумму «ПСЖ» запросил у «Баварии» за Хави Симонса
20 Июня
03:04
«Лион» отказался отпускать в «ПСЖ» своего игрока
18 Июня
23:59
Претенденты на Хави Симонса готовы заплатить «ПСЖ» около 100 млн евро
16 Июня
01:29
Четыре топ-клуба обратились к «ПСЖ» по трансферу Хави Симонса 2
15 Июня
21:06
«Бенфика» требует 120 млн евро за трансферную цель «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
12:01
Агент Барбоза: «ПСЖ» решил купить Сафонова, потому что там поняли, что Доннарумме нужна достойная конкуренция»
09:30
Радимов: «Своё игровое время в «ПСЖ» Сафонов получит»
14 Июня
03:30
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» добились прогресса в переговорах по трансферной цели «Реала» 1
09 Июня
13:29
Канунников: «У Сафонова есть качества, которые способны усилить игру «ПСЖ»
08 Июня
16:52
Булыкин рассказал, что может помешать Сафонову перейти в «ПСЖ»
14:31
Рианчо: «Лунин играет за «Реал», чем Сафонов хуже?» 1
13:38
Депутат Милонов: «Переход Сафонова в «ПСЖ» — это предательство» 1
09:10
Кузяев: «У Сафонова получится во Франции»
05 Июня
22:45
«ПСЖ» нацелился на дорогостоящего игрока «Манчестер Сити»
04 Июня
00:23
«ПСЖ» готов продать восьмикратного чемпиона Франции
03 Июня
23:41
Кейлор Навас прокомментировал переход Мбаппе в «Реал» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПСЖ МОНАКО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Криштиану Роналду высказался о четвертьфинале с Францией на Евро «Матч ТВ» не покажет два матча 1/4 финала Евро-2024 Родриго одним словом прокомментировал пост Роналду после победы Португалии Мане обратился к Роналду после незабитого пенальти на Евро-2024 Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Газзаев сделал прогноз на победителя Евро-2024 Кто на кого выходит в полуфинале: Турнирная сетка Евро-2024 «Если Роналду будет играть с первых минут против французов, ничего хорошего из этого не выйдет» — Барбоза «Матч ТВ» покажет только два матча 1/4 финала Евро-2024
Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса Три главные причины, почему сборная Италии опозорилась на Евро-2024 Аршавин назвал победителя Евро-2024
Спортивные новости
Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Июля
01:03 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» продаст Маркиньоса, если получит выгодное предложение
00:24 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» может перехватить перспективного француза у «ПСЖ»
04 Июля
21:06 · Франция. Лига 1
Мбаппе отреагировал на переход своего брата в «Лилль»
19:59 · Франция. Лига 1
Мбаппе ушёл из «ПСЖ» в «Лилль» официально
16:35 · Нидерланды. Эредивизие
На Седрика Соареша есть минимум шесть претендентов слухи
15:31 · Франция. Лига 1
Ндомбеле выбрал себе новый клуб
14:15 · Франция. Лига 1
Маркиньос стал главной трансферной целью клуба из Саудовской Аравии
13:38 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» решил купить звезду «Баварии»
13:11 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет дать 10-й номер полузащитнику «ПСЖ»
11:58 · Франция. Лига 1
Натхо считает, что Головин может заиграть в топ-клубах АПЛ и Ла Лиги
09:55 · Италия. Серия А
Клуб Фабрегаса подписывает нового вратаря перед сезоном в Серии А
02:07 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» представил вторую футболку с дизайном а-ля Эйфелева башня
00:30 · Испания. Ла Лига
Йоро вынуждает «Лилль» продать его в «Реал»
03 Июля
23:19 · Италия. Серия А
«Наполи» отказывается вести переговоры с «ПСЖ» по Кварацхелии
13:26 · Франция. Лига 1
Сафонов уже в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем