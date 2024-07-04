Мбаппе отреагировал на переход своего брата в «Лилль»

Килиан Мбаппе, форвард сборной Франции, высказался о переходе своего брата Итана в «Лилль».

Сегодня, 4 июля, «Лилль» на своих страницах сообщил о подписании трёхлетнего контракта с Итаном Мбаппе.

- Поздравляю с первым твоим профессиональным контрактом. Желаю тебе удачи в этом большом приключении, ты перешёл в хорошую команду. Уверен, что ты справишься. Смотрю сейчас рейсы Мадрид – Лилль, хаха, - написал Килиан Мбаппе- в своих социальных сетях.

Отметим, ранее 17-летний Итан выступал за молодёжную команду «ПСЖ» и тренировался с первой командой, однако вместе с уходом Килиана он также покинул клуб из Парижа.