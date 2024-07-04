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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе ушёл из «ПСЖ» в «Лилль» официально

04 Июля 2024 • 19:59 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Итан Мбаппе продолжит карьеру в другом французском клубе. 17-летний брат Килиана Мбаппе перешел в «Лилль». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

Трудовое соглашение Мбаппе-младшего с «Лиллем» рассчитано до середины 2027 года.

В минувшем сезоне перспективный полузащитник провел за парижский гранд всего три матча в чемпионате Франции. Мбаппе не отметился результативными действиями.

Стоит отметить, что эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость футболиста всего в 1,5 миллиона евро.

Мбаппе высказался о Роналду перед четвертьфиналом Евро-2024

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