Полузащитник «ПСЖ» Итан Мбаппе продолжит карьеру в другом французском клубе. 17-летний брат Килиана Мбаппе перешел в «Лилль». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

Трудовое соглашение Мбаппе-младшего с «Лиллем» рассчитано до середины 2027 года.

В минувшем сезоне перспективный полузащитник провел за парижский гранд всего три матча в чемпионате Франции. Мбаппе не отметился результативными действиями.

Стоит отметить, что эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость футболиста всего в 1,5 миллиона евро.

Мбаппе высказался о Роналду перед четвертьфиналом Евро-2024