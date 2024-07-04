Ндомбеле выбрал себе новый клуб

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле близок к тому, чтобы перейти в новую команду на правах свободного агента. Напомним, в начале месяца у футболиста истёк контракт со «шпорами».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, французский полузащитник вскоре должен подписать контракт с «Ниццей». Отмечается, что стороны подпишут контракт, который будет рассчитан на два года.

27-летний Ндомбеле последний сезон провёл на правах аренды за «Галатасарай», но не смог себя хорошо проявить в турецком клубе. Танги страдал от лишнего веса, из-за чего в один момент «львы» задумывались о разрыве арендного соглашения.