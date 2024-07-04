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Чемпионат Франции. Лига 1

Маркиньос стал главной трансферной целью клуба из Саудовской Аравии

04 Июля 2024 • 14:15 Комментировать

Центральный защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос стал главной трансферной целью клуба из Саудовской Аравии. По информации от журналиста Саши Тавольери, «Аль-Иттихад» мечтает о приглашении опытного бразильца.

Отмечается, что сам Маркиньос будет готов присоединиться к «Аль-Иттихаду», если клуб сможет согласовать трансфер с «ПСЖ». Руководство парижан в курсе об интересе саудовцев к своему капитану, но решение ещё не принято.

Напомним, Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года, когда перебрался из «Ромы». За этот срок бразилец 10 раз становился чемпионом Франции в составе команды. У 30-летнего центрального защитника есть контракт, который истекает в 2028 году.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос трансферы футбола - лето 2024 Аль-Иттихад ещё теги
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