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Чемпионат Франции. Лига 1

Натхо считает, что Головин может заиграть в топ-клубах АПЛ и Ла Лиги

04 Июля 2024 • 11:58 Комментировать

Экс-хавбек ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина, который выступал за «армейцев» до 2018 года.  

«Головин — большой игрок, у него огромный талант. Он проводит отличные годы в «Монако». Думаю, Александр уже может играть в грандах АПЛ и Ла Лиги», — приводит слова Натхо «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Головин появился на поле в 25 матчах чемпионата Франции, забил шесть мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

Действующий контракт 28-летнего полузащитника с «Монако» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 30 миллионов евро.

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Монако Бибрас Натхо Александр Головин ещё теги
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