«ПСЖ» представил вторую футболку с дизайном а-ля Эйфелева башня

Французский чемпион «ПСЖ» представил гостевые футболки на сезон 2024\2025 - игроки парижского гранда будут выступать в белых футболках, на которых будет нанесено стилизованное изображение Эйфелевой башни, одного из главных символов парижской столицы.

Как водится, дизайн появился под влиянием принципа «всё новое - это хорошо забытое старое». Такие футболки игроки клуба носили в самом начале 90-х годов прошлого столетия, причём «ПСЖ» тогда был «никем» - свой первый чемпионский титул «ПСЖ» взял только в 1994 году.

Напомним, что новый сезон французского чемпионата начнётся 18 августа.