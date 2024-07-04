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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» представил вторую футболку с дизайном а-ля Эйфелева башня

04 Июля 2024 • 02:07 Комментировать

Французский чемпион «ПСЖ» представил гостевые футболки на сезон 2024\2025 - игроки парижского гранда будут выступать в белых футболках, на которых будет нанесено стилизованное изображение Эйфелевой башни, одного из главных символов парижской столицы.

Как водится, дизайн появился под влиянием принципа «всё новое - это хорошо забытое старое». Такие футболки игроки клуба носили в самом начале 90-х годов прошлого столетия, причём «ПСЖ» тогда был «никем» - свой первый чемпионский титул «ПСЖ» взял только в 1994 году.

Напомним, что новый сезон французского чемпионата начнётся 18 августа.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ
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