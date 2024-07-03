Сафонов уже в «ПСЖ»

В летнее трансферное окно голкипер Матвей Сафонов перебрался из «Краснодара» в «ПСЖ». В прессе сообщалось, что гранд Лиги 1 заплатил за российского футболиста 20 миллионов евро.

Согласно данным «РБ Спорт», 25-летний Сафонов уже сейчас находится в расположении «ПСЖ». Там футболист тренируется по индивидуальной программе с тренерами парижского клуба, готовясь к началу летних сборов. «ПСЖ» начнёт подготовительные сборы 15 июля.

Матвей Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». За первую команду «быков» вратарь провёл 175 официальных матчей, в которых пропустил 208 голов.