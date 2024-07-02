Долг российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова по алиментам немного уменьшился.

Как утверждает телеграм-канал Baza, приставы списали 250 тысяч рублей у Сафонова, которые были переведены бывшей жене футболиста в счет долга по алиментам. Теперь задолженности игрока составляет 59 миллионов 230 тысяч рублей.

Источник сообщает, что сейчас на счета Сафонова наложено требование о взыскании, то есть все зачисления будут автоматически списываться. Отмечается, что Сафонову по-прежнему закрыт выезд из России.

14 июня «ПСЖ» официально объявил о трансфере 25-летнего голкипера из «Краснодара».