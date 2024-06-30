Луис Энрике выступил против продажи полузащитника «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выступает против расставания с испанским полузащитником Фабианом Руисом. Об этом рапортуют журналисты Footmercato.

Ранее в прессе появилась информация, что руководство парижского гранда планирует расстаться с игроком в летнее трансферное окно. Энрике, в свою очередь, ценит соотечественника и выступает против продажи.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Фабиан провел 21 встречу, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Согласно оценке портала Transfermarkt рыночная стоимость полузащитника составляет 30 миллионов евро.