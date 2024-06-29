Как и ожидалось, Роберто де Дзерби стал главным тренером «Марселя». Французский клуб посредством своего официального сайта объявил о подписании с известным 45-летним тренером контракта на три сезона – до середины 2027 года.

В последние годы Роберто де Дзерби работал в Англии с «Брайтоном». Теперь известный итальянский специалист попробует себя во французском футболе. В этой стране де Дзерби ещё не работал.

Напомним, что «Марсель» завершил последний чемпионат Франции на восьмой позиции в турнирной таблице. В следующем сезоне провансальцы не будут представлять страну в еврокубках.