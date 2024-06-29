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Чемпионат Франции. Лига 1

Из «ПСЖ» может уйти игрок сборной Испании

29 Июня 2024 • 17:39 Комментировать

Полузащитник Фабиан Руис хорошо показывает себя на чемпионате Европы в составе сборной Испании. Впрочем, в «ПСЖ» 28-летний специалист не имеет твёрдого статуса игрока основного состава. На этом фоне будущее Руиса является туманным – хавбек может сменить клуб этим летом, сообщает FootMercato.

В «ПСЖ» Фабиан Руис оказался летом 2022 года после трансфера из «Наполи». С тех пор испанский полузащитник провёл 72 матча, в которых записал на свой счёт шесть голов и десять голевых передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Фабиана Руиса в 30 миллионов евро.

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