«Пари Сен-Жермен» ждёт приемлемых предложений по полузащитнику Мануэлю Угарте.

На уругвайца претендуют топ-клубы, а фаворитом в борьбе за игрока называется «Манчестер Юнайтед». По информации журналиста Бена Джейкобса, «ПСЖ» продаст Угарте только по «правильной» цене – парижане не будут форсировать уход хавбека. В настоящий момент ни один из потенциальных покупателей даже не приблизился к требованиям гранда Лиги 1.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Мануэля Угарте составляет 45 млн евро. Контракт 23-летнего футболиста с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до середины 2028 года.