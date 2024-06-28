​Бенталеб перенёс сложную операцию

Мы уже сообщали о том, что алжирский футболист Набиль Бенталеб был срочно госпитализирован. Оказалось, ему стало плохо во время игры в формате «пять на пять» со своими приятелями. В результате Бенталебу пришлось перенести операцию, и сейчас он приходит в себя после неё.

Как уточняет RMC Sport, у игрока выявлены проблемы с сердцем. И потому продолжение карьеры для футболиста, выступавшего в прошлом за лондонский «Тоттенхэм», под большим вопросом.

Напомним, что Бенталебу сейчас всего лишь 29 лет, он является действующим игроком французского «Лилля» и сборной Алжира по футболу.