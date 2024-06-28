Песьяков оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»

Голкипер Сергей Песьяков дал комментарий по поводу трансфера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ». По мнению Песьякова, поначалу Сафонов не будет первым вратарём во французском гранде.

«Думаю, что первое время в «ПСЖ» Сафонов будет сидеть. Даже если Матвей не выиграет конкуренцию, через год будет опция уйти в аренду в хороший европейский клуб. Это тоже топовый вариант. Если Сафонов всё-таки заиграет в «ПСЖ», это будет самый громкий трансфер российского футболиста в Европу», - цитирует Песьякова Sport24.

Стоит сказать, что основным голкипером «ПСЖ» является Джанлуиджи Доннарумма, который в настоящий момент находится в расположении национальной сборной Италии на чемпионате Европы. В субботу команда проведёт матч 1/8 финала турнира против Швейцарии.

Ранее появлялась информация о том, что «ПСЖ» заплатит «Краснодару» за трансфер Матвея Сафонова 20 миллионов евро.