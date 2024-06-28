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Чемпионат Франции. Лига 1

Стало известно, в какой европейский клуб перейдёт чемпион мира Альмада

28 Июня 2024 • 05:52 Комментировать
Ботафого Рио-де-Жанейро
0:0
Атлетико Минейро
отменен

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Тьяго Альмада готовится к переезду в Европу.

Аргентинец давно утвердился в статусе звезды МЛС и открыто заявлял о желании продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов. По информации журналиста Николо Скиры, в скором времени 23-летний игрок перейдёт в бразильский «Ботафого», а с начала 2025 года будет выступать за французский «Лион». Напомним, что у клубов общий акционер — Джон Текстор.

Тьяго Альмада записал на свой счёт 25 забитых мячей и 24 результативные передачи, отыграв 82 матча за «Атланту Юнайтед». В 2022 году атакующий хавбек стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

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