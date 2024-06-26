​Две футболистки «Ренна» задержаны - сбили насмерть женщину

Драма в «Ренне» - две молодые футболистки клуба оказались под арестом после того, как машина, которой управляла одна из ни, сбила скутер, на котором ехала 51-летняя женщина. Спустя несколько дней пострадавшая скончалась в больнице. Она оказалась директором популярной в городе культурной ассоциации - в общем, весьма известным в городе человеком.

Руководство французского клуба пока что никак не отреагировало на случившееся. В минувшем розыгрыше французского чемпионата «Ренн» занял лишь десятое место в турнирной таблице. Новый сезон Лиги 1 в этом году начнётся достаточно поздно - 18 августа.