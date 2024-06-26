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Чемпионат Франции. Лига 1

​Две футболистки «Ренна» задержаны - сбили насмерть женщину

26 Июня 2024 • 23:36 Комментировать

Драма в «Ренне» - две молодые футболистки клуба оказались под арестом после того, как машина, которой управляла одна из ни, сбила скутер, на котором ехала 51-летняя женщина. Спустя несколько дней пострадавшая скончалась  в больнице. Она оказалась директором популярной в городе культурной ассоциации - в общем, весьма известным в городе человеком.

Руководство французского клуба пока что никак не отреагировало на случившееся. В минувшем розыгрыше французского чемпионата «Ренн» занял лишь десятое место в турнирной таблице. Новый сезон Лиги 1 в этом году начнётся достаточно поздно - 18 августа.


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Евро-Футбол.Ру,
Ренн
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