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В «ПСЖ» приняли решение по Доннарумме

26 Июня 2024 • 01:28 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

«Пари Сен-Жермен» намерен продлить контракт голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

Текущее соглашение итальянца с клубом истекает уже через два года. По сведениям инсайдера Николо Скиры, руководство парижского гранда намерено заключить с 25-летним вратарём договор, рассчитанный до 2028 года. Переговоры должны состояться вскоре после завершения чемпионата Европы.

Джанлуиджи Доннарумма выступает за «ПСЖ» с момента перехода из «Милана» свободным агентом летом 2021 года. В прошедшем сезоне футболист сборной Италии провёл 42 поединка за парижан, пропустив 38 голов и 16 раз сохранив ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма

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