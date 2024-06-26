В «ПСЖ» приняли решение по Доннарумме

«Пари Сен-Жермен» намерен продлить контракт голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

Текущее соглашение итальянца с клубом истекает уже через два года. По сведениям инсайдера Николо Скиры, руководство парижского гранда намерено заключить с 25-летним вратарём договор, рассчитанный до 2028 года. Переговоры должны состояться вскоре после завершения чемпионата Европы.

Джанлуиджи Доннарумма выступает за «ПСЖ» с момента перехода из «Милана» свободным агентом летом 2021 года. В прошедшем сезоне футболист сборной Италии провёл 42 поединка за парижан, пропустив 38 голов и 16 раз сохранив ворота в неприкосновенности.