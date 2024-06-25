Разборки между Мбаппе и «ПСЖ»: появилась новая информация

Килиан Мбаппе покинул «ПСЖ» после семи лет выступлений. В начале лета о подписании пятилетнего контракта с Мбаппе объявил «Реал». Судя по всему, точка в отношениях между звёздным форвардом и «ПСЖ» ещё не была поставлена. В прессе появилась информация о том, что Килиан требует от гранда Лиги 1 около 100 миллионов евро. Речь идёт задолженности по зарплате и бонусам.

Источник в «ПСЖ» дал комментарий для Info Blast по поводу ситуации: