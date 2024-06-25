«Гавр», клуб французской Лиги 1 расстался с главным тренером Лукой Элснером. Такой новостью делится официальный портал команды. Возглавлял специалист команду два года. В «Гавре» пожелали удачи тренеру в дальнейшем развитии карьеры.

Напомним, что «Гавр» по итогу сезона в Лиге 1 смог сохранить прописку в элите французского футбола и даже не попал в стыковые матчи. 15 место занял коллектив, набрав в свой актив 32 балла. Отрыв от опасного 16 места – три очка.

Отметим, за «Гавр» выступает бывший полузащитник «Зенита», россиянин Далер Кузяев. Контракт россиянина с клубом рассчитан ещё на один сезон.