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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент Жиго отреагировал на информацию о переходе игрока в «Трабзонспор»

24 Июня 2024 • 19:04 Комментировать

Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самуэля Жиго, ответил на вопрос о возможном трансфере своего клиента в «Трабзонспор».

Ранее появилась информация, что 30-летний Жиго продолжит карьеру в турецком клубе.

— Это неправда. Вариант с уходом Жиго возможен, но пока мы не приняли решение, — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Жиго принял участие в 33 матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами.

Действующий контракт защитника с «Марселем» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Жиго в девять миллионов евро.

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Трабзонспор Самуэль Жиго трансферы футбола - лето 2024 Мохаммед Беншенафи ещё теги
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