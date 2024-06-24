Агент Жиго отреагировал на информацию о переходе игрока в «Трабзонспор»

Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самуэля Жиго, ответил на вопрос о возможном трансфере своего клиента в «Трабзонспор».

Ранее появилась информация, что 30-летний Жиго продолжит карьеру в турецком клубе.

— Это неправда. Вариант с уходом Жиго возможен, но пока мы не приняли решение, — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Жиго принял участие в 33 матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами.

Действующий контракт защитника с «Марселем» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Жиго в девять миллионов евро.