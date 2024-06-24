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Кафанов оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»

24 Июня 2024 • 14:16 Комментировать

Виталий Кафанов, который в сборной России является тренером вратарей, оценил перспективы Матвея Сафонова. Как известно, недавно было объявлено о трансфере Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

По словам Кафанова, Сафонов в «ПСЖ» не будет деградировать, даже если будет мало играть на фоне Джанлуиджи Доннаруммы.

«Деградировать он точно не будет – будет прибавлять по тренировочному процессу. Вратарь может развиваться, не имея игровой практики, потому что тренируется с мастерами высокого класса», - цитирует Кафанова Metaratings.

Ранее появлялась информация о том, что за трансфер Матвея Сафонова «ПСЖ» заплатит «Краснодару» 20 миллионов евро.

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ПСЖ Виталий Кафанов Матвей Сафонов ещё теги
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