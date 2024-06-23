Во Франции пройдут досрочные парламентские выборы, и они беспокоят многих темнокожих граждан этой страны. Дело в том, что в последнее время значительно усилились позиции правых, которые выступают с позиций французского национализма, а значит, против засилья эмигрантов из бывших французских колоний. Вот и футболист «Реала» Орельен Тчуамени призвал соотечественников выйти на выборы и намекнул, что выступает против Марин ле Пен и её политического проекта:

- Я ненавижу экстремизм. Все люди должны быть едины. Прошу всех выйти проголосовать, - цитирует слова Тчуамени derbyderbyderby.it.

Тчуамени выступает в Испании с 2022 года.