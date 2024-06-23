Стало известно, кем «ПСЖ» планирует заменить атакующего полузащитника Хави Симонса.

Ранее сообщалось, что 21-летний футболист не планирует остаться в Париже.

Как утверждает PSG Report, приоритетная трансферная цель «ПСЖ» в случае ухода Симонса — вингер «Ренна» Дезире Дуэ. Однако источник отмечает, что на 19-летнего француза претендует большое количество клубов, поэтому парижанам будет непросто его подписать.

В минувшем сезоне Дуэ появился на поле в 43 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет шесть результативных передач.

Согласно сведениям портала Transfermarkt , стоимость игрока оценивается в 80 миллионов евро.