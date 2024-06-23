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Чемпионат Франции. Лига 1

Корчагин: «Кузяев правильно сделал, уехав в «Гавр»

23 Июня 2024 • 21:46 Комментировать
Гавр
...
ПСЖ
18.08 20:00

Бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев принял абсолютно верное решение, перейдя во французский «Гавр», заявил экс-форвард «Динамо» и «Локомотива» Эрик Корчагин.

«Я считаю, что Кузяев правильно сделал, что уехал в «Гавр». Он в составе «Зенита» всё, что можно, уже выиграл. Поэтому решился на другую степень и шаг в карьере, даже упав в зарплате», - цитирует ветерана «Чемпионат».

Напомним, что трансфер состоялся летом 2023 года. Кузяев уже успел отыграть один сезон за «Гавр», проведя 33 матча. На его счету три забитых мяча и столько же результативных передач.

Согласно контракту, россиянин проведет в «Гавре» еще как минимум один год.

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Гавр Эрик Корчагин Далер Кузяев ещё теги

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